Музыкальную программу подготовили для жителей к 240-летию Подольска

В преддверии юбилея округа в Подольске пройдет концерт. Свою программу представит местный музыкант Евгений Смирнов — он будет играть в парке имени Талалихина.

Об этом музыкант сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Он уточнил, что концерт начнется в 15:00 на танцевальной веранде парка имени Талалихина. Гости смогут послушать стихи и лирические композиции, а также песни о городе, которые исполнит музыкант.

Подольск отметит 240 лет в октябре этого года. Отсчет начинается с того момента, когда императрица Екатерина II велела преобразовать село Подол в уездный город. На тот момент там жили порядка 850 человек. Город стал центром Подольского уезда Московской губернии и вскоре получил привычное название — Подольск.