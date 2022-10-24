Музыкальное представление для детей из Донбаса показали в Щелковском театре | 360°

24 октября 2022, 23:15
Музыкальное представление для детей из Донбаса показали в Щелковском театре
Спектакль «Сокровище Бразилии» показали для маленьких зрителей из Донбаса в Щелковском театре. Как рассказали создатели постановки, это настоящий музыкальный детектив, поставленный по известной сказке Клары Машаду.
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По сюжету, под подозрением в сказке оказываются и люди, и животные, а побеждает в итоге добро.
«Все равно всегда побеждает добро. И как хорошо, что рядом с тобой находятся близкие, родные и друзья, которые в любой ситуации тебя выручат и помогут тебе», — рассказала главный режиссер театра Светлана Погодина.
Для самих актеров привычное действо сегодня было по-особенному эмоциональным. Они постарались передать всю палитру простых, но очень важных человеческих качеств и напомнить юным зрителям, что дружба и любовь к близким важнее жадности и обмана.
После спектакля дети посетили закулисье театра. Светлана Погодина показала ребятам гримерки актеров, костюмерную и декораторский цех.
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