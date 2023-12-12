Подмосковье 12 декабря 2023, 12:32 Музыкальная программа по роману Шукшина пройдет в Черноголовке 17 декабря Московская областная филармония

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Московская областная филармония представит музыкальную программу «Любо, братцы, любо!» по роману Василия Шукшина в Черноголовке. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Программа основана на произведении Шукшина о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина. Это не просто знакомство с историей, но размышления о любви к ближнему, к родной земле и традициям, о поиске смысла жизни и живой веры.

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На сцене Дома ученых НЦ РАН выступит оркестр солистов «Русские узоры», дирижер Надежда Терехина. Текст романа прочитает актер театра «Сфера» Александр Филатов.

Программа наполнена юмором, лирическими моментами, русскими народными и казачьими песнями, звучанием старинных духовых и ударных инструментов.

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