Подмосковье 18 сентября 2023, 16:47 Музыкальная группа «Непара» выступила на Дне города в Звенигороде Телеканал «360»

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Звенигород отметил 871-летие. Главной площадкой Дня города стала Московская улица. Хедлайнером праздника стала музыкальная группа «Непара».

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На одной сцене со знаменитыми музыкантами выступили более 40 коллективов и исполнителей из Одинцовского округа. Среди них государственный оркестр «Гусляры России», хор Саввино-Сторожевского монастыря и женский хор ансамбля имени Александрова.

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«Внешнее и внутреннее содержание Звенигорода диктует нам определенный стиль, которому мы стараемся соответствовать. Создали программу, которая отражает внутреннее содержание и историческое наследие города», — рассказала председатель комитета по культуре администрации Одинцовского округа Ирина Ватрунина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в регионе.

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