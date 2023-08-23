Подмосковье 23 августа 2023, 15:03 Музыкальная группа «Градусы» выступит на концерте ко Дню города в Щелкове Unsplash

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День города отпразднуют в Щелкове 26 августа. Хедлайнерами праздника станут певец Фогель и группы «Градусы» и «Мохито». Завершится программа фейерверком.

Главными площадками праздника станут городской парк и площадь Ленина. Там будут работать фудкорты и аниматоры, также пройдет шоу мыльных пузырей и химическое шоу, мастер-классы и концерты местных коллективов.

«Ежегодно День города становится одним из наших главных мероприятий. Это всегда масштабно и интересно. Каждый сможет с удовольствием провести время в кругу семьи, друзей и соседей. <…> Приглашаю всех жителей и гостей округа отпраздновать день любимого города», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Завершит праздник концерт популярных исполнителей на главной площади и фейерверк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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