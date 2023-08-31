Подмосковье 31 августа 2023, 16:38 Музыкальная группа «Банд’Эрос» выступит на концерте ко Дню города в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

День округа отпразднуют в Солнечногорске 2 сентября. Жители смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, а также увидеть концерт группы «Банд’Эрос» и других популярных исполнителей.

Гостей праздника приглашают посетить фестиваль-конкурс казачьей культуры на набережной озера Сенеж. Там выступят вокальные ансамбли и хореографические коллективы, будет работать выставка картин.

Главной площадкой мероприятий станет Советская площадь. Для жителей подготовили различные активности, вело-шоу, и фотовыставку, а также концерт кавер-группы «Город лета», выступление рэп-исполнителя Natan и музыкальной группы «Банд’Эрос». Завершится праздник салютом.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Солнечногорск — город воинской доблести, город для жизни, город трудовых свершений и высоких достижений. Приглашаю всех жителей и гостей муниципалитета присоединиться к масштабному празднику в честь Дня города. Вас ждет не только разного рода активности и развлекательная программа, но и выступление популярных российских исполнителей нашей эстрады», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый житель сможет найти интересные мероприятия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».