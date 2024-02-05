Подмосковье 05 февраля 2024, 15:50 Музыкальная группа «Баян Микс» выступила на Театральном катке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На главной ледовой площадке городского округа Химки выступил инструментальный дуэт «Баян Микс». Артисты исполнили классические произведения в современных танцевальных аранжировках, популярные мелодии, а также авторские композиции.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жители и гости городского округа одновременно слушали музыкальную программу и катались на коньках.

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«От всей души хочется сказать большое спасибо зрителям, которые позитивно нас встретили. Приглашайте нас еще, с удовольствием придем», — поделился музыкант группы «Баян Микс» Сергей Котков.

Основатель и лидер дуэта — Сергей Войтенко, вице-президент Международной ассоциации баянистов и аккордеонистов России, художественный руководитель международного фестиваля «Виват, баян!», заслуженный артист России.

Ледовая площадка открыта ежедневно с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Вход на каток бесплатный для всех желающих.

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