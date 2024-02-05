05 февраля 2024, 15:50
Музыкальная группа «Баян Микс» выступила на Театральном катке в Химках
На главной ледовой площадке городского округа Химки выступил инструментальный дуэт «Баян Микс». Артисты исполнили классические произведения в современных танцевальных аранжировках, популярные мелодии, а также авторские композиции.
Жители и гости городского округа одновременно слушали музыкальную программу и катались на коньках.
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«От всей души хочется сказать большое спасибо зрителям, которые позитивно нас встретили. Приглашайте нас еще, с удовольствием придем», — поделился музыкант группы «Баян Микс» Сергей Котков.
Основатель и лидер дуэта — Сергей Войтенко, вице-президент Международной ассоциации баянистов и аккордеонистов России, художественный руководитель международного фестиваля «Виват, баян!», заслуженный артист России.
Ледовая площадка открыта ежедневно с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Вход на каток бесплатный для всех желающих.
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