Подмосковье 08 мая 2023, 20:25 Музыкальная акция по случаю Дня Победы «Поющие дворы» прошла в Химках

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Акция, посвященная Дню Победы, «Поющие дворы» состоялась в городском округе Химки. Артисты, активисты и волонтеры исполняли песни военных лет вблизи многоквартирных домов и частных секторов в Старых Химках, Левобережном и поселке Лунево.

Живущие в округе ветераны смогли послушать композиции во время прогулки во дворе или выглянув в окно. Суть акции заключается в патриотическом воспитании новых поколений. Также в мероприятии приняли участие местные депутаты Наталья Каныгина, Инна Монастырская и лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Администрация Химок уделяет особое внимание памяти о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина был создан виртуальный музей «Химки 1941–1945: Все для фронта, все для победы!». На портале собрана информация об уроженцах города, которые принимали участие в боевых действиях. Ознакомиться с публикациями проекта можно на сайте.

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