Подмосковье 07 апреля 2024, 10:49 Музыка Телемана и Гуммеля прозвучала на концерте «Победные фанфары» в Химках пресс-служба администрации городского округа Химки

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Концерт медных духовых инструментов «Победные фанфары» прошел в центральной детской школе искусств городского округа Химки. На сцене выступили как студенты, так и опытные исполнители.

В программу культурного мероприятия вошли выступления учащихся по классу трубы, валторны и тромбона, а также преподавателей Александра Козлова, Ильи Прокудина и Данила Ситдикова.

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Во время концерта в школе искусств прозвучали музыкальные произведения, которые редко можно услышать в живом исполнении. Например, преподаватели исполнили первую часть концерта Иогана Гуммеля на трубе, а также вторую часть концерта Георга Телемана на трубе пикколо.

Муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская рассказала, что педагоги умело раскрывают уникальные навыки и таланты учеников.

«Они не ограничиваются только общепринятыми методиками обучения, а разрабатывают и используют авторские подходы», — объяснила она.

Ранее в доме культуры «Пушкино» выступил китайский пианист Лянчунь Ма. Он сыграл для зрителей фортепианные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа и Франца Шуберта.