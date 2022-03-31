Музыка для спорта и сказки для детей. Подмосковные парки «озвучат» этой весной

Новый проект «Услышь свой парк» запустили в Московской области. Чтобы услышать звуки музыки, прогуливаясь по парку или занимаясь там спортом, нужно найти специальные таблички с QR-кодами, поднести к ним телефон и скачать приложение с краткой информацией о парке и с его музыкой, рассказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Парк Малевича в Одинцовском городском округе уже зазвучал, с 1 апреля к нему присоединятся и другие парки. В приложении есть плейлисты для разных видов активностей. Есть энергичная музыка для спорта, расслабляющая фоновая музыка для йоги. Дети смогут послушать сказки, музыку, развивающие подборки.

«Нам хотелось, чтобы парки стали любимым местом отдыха жителей и гостей региона, чтобы они были местом, где можно хорошо провести время всей семьей, отдохнуть от тяжелой рабочей недели и набраться сил перед новой, на время забыть о проблемах», — сказала Харламова.

Для того, чтобы парки становились такими местами притяжения, в регионе реализуют большую программу по их благоустройству. «Мы рассматриваем и воплощаем идеи молодых и креативных команд, работающих в парках. Иногда удается придумать оригинальные и даже неожиданные проекты. „Услышь свой парк“ именно такой», — добавила министр.

Проект запустило региональное Минкультуры вместе с аудиосервисом «СберЗвук».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание весеннему благоустройству. «Наступает активная фаза весны, эта неделя, наверно, еще прохладная, но вместе с тем обращаю внимание, что традиционно каждый город, каждый двор должен радовать глаз», — сказал глава региона.

В Подмосковье уже запустили интерактивную карту объектов, запланированных к благоустройству. В этом году в регионе преобразят более 60 парков, скверов и общественных пространств.