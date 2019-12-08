Музыка, что западает в душу. Хор Валаамского монастыря дал концерт в Одинцове

Хор Валаамского монастыря приехал на гастроли в Подмосковье. Коллектив даст шесть концертов в области и представит новую программу «Есенин». Первыми музыкой насладились жители Одинцова.

Ведущий бас хора Валаамского монастыря Михаил Круглов саундчек перед выступлением воспринимает скорее как формальность: песни, которые он исполняет, идут от сердца, а, значит, забыть слова невозможно.

«Эта программа очень тонко построена: песни чередуются с молитвами и с чтением стихов», — сказал солист хора Валаамского монастыря Михаил Круглов.

Источник фото: телеканал «360»

Коллега Михаила — баритон Борис Петров — считает произведения Есенина достойным выбором. По его словам, хотя поэт и позволял себе некоторые вольности в разговорах о церкви, он все равно всегда будет олицетворять собой образ русского православного человека.

«Он был воспитан в православии и прошел через грехопадение. В конечном итоге, в его стихах мы находим теплые слова о православной вере. Есть уверенность, что глубоко в душе он оставался верующим», — отметил солист хора Валаамского монастыря Борис Петров.

Источник фото: телеканал «360»

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В программе у хора не только романсы на стихи Есенина, но и старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка.

«Очень важно сегодня дать людям помощь, крепость, внутреннюю опору. <…> Это одна из наших лучших программ», — подчеркнул художественный руководитель хора Валаамского монастыря Александр Бордак.

Источник фото: телеканал «360»

Хор провел более 500 выступлений в городах России, а также заграницей. До наступления Нового Года коллектив даст несколько концертов в Подмосковье. Первый прошел в Одинцове, на очереди — Электросталь.