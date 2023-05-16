Подмосковье 16 мая 2023, 16:34 Мужскому монастырю в Орехово-Зуеве передали в собственность объекты культурного наследия Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь Балашихинской епархии

Читать 360tv в

Министерство имущественных отношений Московской области передало в собственность Гуслицкому Спасо-Преображенскому мужскому монастырю в собственность объекты культурного значения. Имущество находится в городе Куровское в Орехово-Зуеве.

«Трапезная с церковью, надвратная колокольня и собор Преображения Господня являются объектами культурного наследия. Здания духовного назначения переданы в собственность по просьбе Русской Православной Церкви, которая теперь обладает необходимой полнотой прав в отношении имущества», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Реклама

Сейчас монастырь реставрируют. В Преображенском соборе хранится главная святыня монастыря — чудотворная икона Спаса Нерукотворного, которая является копией древнего монастырского образа. Также в обители хранится большое количество христианских реликвий, в том числе частицы Древа Креста Господня, Ризы Богородицы, ковчег с частицей стопы апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Спиридона Тримифунтского и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».