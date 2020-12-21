Перенесшего 7 остановок сердца мужчину с COVID-19 спасли в Подмосковье

В Ногинске врачи спасли 67-летнего мужчину с COVID-19, перенесшего семь остановок сердца. Пациент экстренно попал в реанимацию из-за стремительно ухудшавшегося самочувствия.

Его доставили в Ногинскую центральную районную больницу. Врачи увидели дыхательную недостаточность второй степени и поражение около 75% легких.

Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог инфекционного стационара Роман Утешев. По его словам, это крайне тяжелый случай.

Его состояние требовало подключения к ИВЛ. Ситуацию осложнило тяжелое сопутствующее заболевание — буллезная болезнь легких Роман Утешев.

По-другому эту болезнь называют эмфиземой. При ней в легких у людей появляются участки патологически растянутой ткани, наполненной воздухом. Вскоре пузырьки воздуха разрастаются — они могут достигать 15 сантиметров в диаметре.

У пенсионера врачи нашли не только эмфизему, но и вирусную пневмонию. При этом у мужчины уже начался процесс разрыва пузырьков — тех самых булл.

После того как лопнула большая булла, левое легкое фактически полностью спалось. На этом фоне и произошла остановка сердца Роман Утешев.

Реанимировать мужчину удалось за 15 минут. Врачи выпускали воздух из легкого и расправляли его. Во время операции сердце остановилось еще шесть раз.

«Это была очень тяжелая битва. Благодаря слаженной работе всей нашей команды пациента удалось стабилизировать», — отметил Утешев.

Пенсионера оставляли под наблюдением четыре месяца. Из них месяц он провел на ИВЛ. Сейчас его выписали домой, где он продолжает восстановление.