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    21 декабря 2020, 17:30

    Перенесшего 7 остановок сердца мужчину с COVID-19 спасли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Ногинске врачи спасли 67-летнего мужчину с COVID-19, перенесшего семь остановок сердца. Пациент экстренно попал в реанимацию из-за стремительно ухудшавшегося самочувствия.
    Перенесшего 7 остановок сердца мужчину с COVID-19 спасли в Подмосковье

    Его доставили в Ногинскую центральную районную больницу. Врачи увидели дыхательную недостаточность второй степени и поражение около 75% легких.

    Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог инфекционного стационара Роман Утешев. По его словам, это крайне тяжелый случай.

    Его состояние требовало подключения к ИВЛ. Ситуацию осложнило тяжелое сопутствующее заболевание — буллезная болезнь легких

    Роман Утешев.

    По-другому эту болезнь называют эмфиземой. При ней в легких у людей появляются участки патологически растянутой ткани, наполненной воздухом. Вскоре пузырьки воздуха разрастаются — они могут достигать 15 сантиметров в диаметре.

    У пенсионера врачи нашли не только эмфизему, но и вирусную пневмонию. При этом у мужчины уже начался процесс разрыва пузырьков — тех самых булл.

    После того как лопнула большая булла, левое легкое фактически полностью спалось. На этом фоне и произошла остановка сердца

    Роман Утешев.

    Реанимировать мужчину удалось за 15 минут. Врачи выпускали воздух из легкого и расправляли его. Во время операции сердце остановилось еще шесть раз.

    «Это была очень тяжелая битва. Благодаря слаженной работе всей нашей команды пациента удалось стабилизировать», — отметил Утешев.

    Пенсионера оставляли под наблюдением четыре месяца. Из них месяц он провел на ИВЛ. Сейчас его выписали домой, где он продолжает восстановление.