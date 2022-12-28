Подмосковье 28 декабря 2022, 11:29 Мужчину со срубленной молодой елкой задержали под Можайском

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Лесничие поймали мужчину с незаконно срубленной елкой на месте преступления — недалеко от деревни Красный Стан (Можайский округ). Нарушителю грозят штраф и уголовная ответственность.

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Сотрудники Можайского участкового лесничества заметили автомобиль, припаркованный на обочине дороги недалеко от леса с молодыми посадками ели. Вскоре к дороге вышел водитель иномарки со срубленным деревом в руках.

«Нарушитель был пойман с поличным. Полицейские составили протокол и передали его для дальнейшего расследования. Теперь нарушителя ждет наказание — наложение немалого штрафа и уголовная ответственность», — рассказала старший участковый лесничий Наталья Румянцева.

В декабре лесничие Подмосковья взяли под охрану молодые хвойные деревья и начали операцию «Елочка». За незаконную рубку зеленой красавицы нарушителям грозит штраф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион откажется от масштабных новогодних фейерверков. Акцент сделают на семейные программы отдыха и праздничные елки для детей.

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