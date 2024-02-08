Подмосковье 08 февраля 2024, 12:57 Мужчину с желудочным кровотечением спасли в больнице в Долгопрудном Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи из Долгопрудного спасли 60-летнего пациента с внутренним кровотечением. Мужчина более полугода жаловался на боли в животе.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, медицинское обследование выявило у пациента внутреннее кровотечение из-за язвы желудка, поразившей почти весь орган.

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«После необходимой подготовки мужчине остановили кровотечение в отделении реанимации и перелили полтора литра крови. Под общим наркозом провели резекцию желудка, оставив только одну шестую его части. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта. Операция прошла успешно и заняла четыре часа», — рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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