Подмосковье 16 мая 2023, 09:18 Мужчину с тромбом размером 3 сантиметра спасли в больнице в Луховицах

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Мужчина в возрасте 60 лет обратился за помощью в больницу в Луховицах. Он жаловался на сильную одышку, нехватку воздуха и низкое артериальное давление.

Врачи выявили у пациента тромб размером три сантиметра в легочной артерии. Ему провели тромболизис – процедуру, при которой вводится препарат, растворяющий тромб.

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«Введенное вещество полностью растворило тромб размером 2,5 на три сантиметра. Сразу после окончания вмешательства состояние пациента улучшилось — пропала одышка, стабилизировалось давление. Пациенту была назначена реабилитация», — рассказала кардиолог Сона Давтян.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

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