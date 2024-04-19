Подмосковье 19 апреля 2024, 11:56 Мужчину с травмой позвоночника спасли в Долгопрудном Медиасток.рф

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Мужчина 62 лет неудачно упал и сильно повредил шею. В приемное отделение Долгопрудненской больницы он поступил в тяжелом состоянии с головокружением, замедленными психическими реакциями, дезориентацией, слабостью и онемением рук. К этому времени пострадавший уже плохо видел и слышал, не мог повернуть и наклонить голову.

В отделении реанимации врачи тщательно обследовали пациента и стали готовить к операции.

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Интубацию пациента с повреждением шейного отдела позвоночника — сложное и кропотливое дело, требующее высокой квалификации медицинского персонала — выполнили на отлично, что позволило нейрохирургам провести операцию. Смещенные позвонки поставили на свое место и зафиксировали.

На вторые сутки после операции пациента перевели в обычную палату нейрохирургического отделения. Ему на шею закрепили специальный воротник, с которым предстоит проходить некоторое время. Сейчас мужчина ходит, не испытывая болей, и готовится к выписке на амбулаторное наблюдение.

Операцию выполнил нейрохирург Станислав Киселев, а интубировал пациента заведующий эндоскопическим отделением Михаил Завьялов.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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