Подмосковье 15 мая 2023, 10:46 Мужчину с тяжелым поражением артерии сердца спасли в больнице в Ступине Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина в возрасте 62 лет поступил в больницу в Ступине с давящими болями в грудной клетке. У него выявили нестабильную стенокардию с бифуркационным поражением ствола левой коронарной артерии.

Как объяснили врачи, в месте разветвления артерий произошло сужение просвета. Такое состояние может привести к инфаркту миокарда и смерти.

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По словам заведующего отделением методов диагностики и лечения регионального сосудистого центра Ступинской больницы Петра Золотарева, пациенту провели операцию, во время которой в поврежденный участок артерии установили три стента с лекарственным покрытием.

«Под местной анестезией мы выполнили оперативное вмешательство, во время которого в поврежденный участок артерии установили три стента с лекарственным покрытием для того, чтобы на них не оседали бляшки и в месте разветвления коронарных артерий не возникало повторного сужения. Операция прошла успешно, состояние пациента удалось стабилизировать», — сказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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