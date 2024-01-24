Подмосковье 24 января 2024, 17:59 Мужчину с развивавшейся гангреной руки спасли в Долгопрудном Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Мужчина в возрасте 56 лет поступил в больницу в Долгопрудном с жалобами на боль и нарушение подвижности руки. У него наблюдалось онемение кончиков пальцев и головокружение. Врачи выявили у пациента развитие гангрены, вызванной тромбом.

Тромб образовался в подключичной артерии, что вызвало нехватку кровоснабжения. Кроме того, у пациента выявили синдром позвоночно-подключичного обкрадывания. В таком состоянии в районе шеи сжимаются нервы и кровеносные сосуды.

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По словам заведующего хирургическим Сергея Лисина, мужчине провели операцию, после которой кровь стала свободно идти в головной мозг, а кисть потеплела и приняла нормальный цвет.

«После подготовки артерий и их выделения хирургическим путем, при помощи синтетического протеза сосуда мы сформировали среди них соединение, вшив под прямым углом в боковую стенку сонной артерии конец шунта, а в подключичную — под острым. После сонно-подключичного шунтирования кровь по сонной артерии стала свободно идти и в головной мозг, и в подключичную артерию, появился пульс на запястье, кисть приобрела нормальную окраску и потеплела, а головокружение прекратилось», — сказал он.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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