Мужчину с разрывом опухоли в почке спасли мытищинские врачи

В Мытищинскую больницу поступил 49-летний мужчина, у которого во время обследования нашли спонтанный разрыв ангиомиолипомы левой почки больших размеров. Диаметр образования составлял порядка семи сантиметров. Кроме того, у пациента обнаружили признаки внутреннего кровотечения.

Специалисты отмечают, что ангиомиолипома — доброкачественная опухоль, чаще всего она состоит из мышечной и жировой ткани. Когда врачи обследовали пациента, они решили проводить ему экстренную операцию. Удалось дренировать гематому и удалить опухоль. Почку мужчине при этом сохранили. Но через неделю после хирургического вмешательства у него началось позднее кровотечение.

«Почка — это орган, который очень хорошо кровоснабжается, имеет развитую сосудистую систему и риск ранних или поздних кровотечений при хирургических вмешательствах на почке всегда достаточно высок. Совместно с эндоваскулярными хирургами, мы выполнили суперселективную эмболизацию почечной артерии», — рассказал заведующий урологическим отделением Александр Потапенко.

Сейчас мужчину уже выписали из больницы, он находится дома, у него хорошее самочувствие. Все операции прошли успешно, почку удалять не пришлось.

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