Подмосковье 22 мая 2023, 11:03 Мужчину с раздробленной из-за взрыва газового баллона кистью спасли в Орехово-Зуеве

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Мужчина 36 лет поступил в больницу в Орехово-Зуеве с раздробленной кистью. В его руках взорвался газовый баллон по время отдыха на природе.

Как рассказали в больнице, врачи приняли решение о проведении операции. По словам травматолога-ортопеда Дмитрий Лактанова, она прошла успешно, пациенту удалось сохранить микроциркуляцию и подвижность.

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«Во время первого этапа мы провели тщательную обработку ран и собрали все кожные лоскуты. Затем наложили мужчине аппарат временной фиксации», — сказал врач.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. В будущем он пройдет реабилитацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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