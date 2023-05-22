22 мая 2023, 11:03
Мужчину с раздробленной из-за взрыва газового баллона кистью спасли в Орехово-Зуеве
Мужчина 36 лет поступил в больницу в Орехово-Зуеве с раздробленной кистью. В его руках взорвался газовый баллон по время отдыха на природе.
Как рассказали в больнице, врачи приняли решение о проведении операции. По словам травматолога-ортопеда Дмитрий Лактанова, она прошла успешно, пациенту удалось сохранить микроциркуляцию и подвижность.
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«Во время первого этапа мы провели тщательную обработку ран и собрали все кожные лоскуты. Затем наложили мужчине аппарат временной фиксации», — сказал врач.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. В будущем он пройдет реабилитацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
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Врачи
Орехово-Зуево
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