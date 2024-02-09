Подмосковье 09 февраля 2024, 12:25 Мужчину с раком печени на четвертой стадии спасли в больнице в Подольске Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина в возрасте 59 лет поступил в больницу в Подольске для проведения заключительного этапа лечения рака печени. Болезнь выявили в запущенной стадии несколько лет назад.

В 2020 году пациент поступил в медучреждение с разрывом опухоли толстой кишки и метастазами в печени. Три года врачи боролись за его жизнь. По словам заведующий отделением торако-абдоминальной онкологии Тимура Ибрагимова, операция и медикаментозная терапия помогли стабилизировать размер метазстазов. В 2022-м году мужчина прошел химиотерапию, а в 2023-м — хирургическое удаление одного из образований.

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«Заключительным этапом был применен метод радиочастотной абляции опухоли без вскрытия брюшной полости. То есть мы ввели в ткань новообразования электроды и воздействовали на него радиочастотными колебаниями. В результате патологические клетки разрушились, а здоровые ткани организма остались целыми. Пациенту провели еще два курса химиотерапии и выполнили хирургическую операцию по удалению последнего очага в печени. В настоящее время пациент полностью избавлен от метастазов», — добавил врач.

Сейчас пациент ушел в ремиссию и выписан под наблюдение онколога.

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