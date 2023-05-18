Подмосковье 18 мая 2023, 16:39 Мужчину с повреждением сонной артерии спасли в больнице в Подмосковье После операции / Пресс-служба Долгопрудненской ЦГБ

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Врачи из Подмосковья спасли мужчину 27 лет с колото-резаным ранением сосудов шеи. Он потерял не менее 1,5 литра крови. Ему провели экстренную операцию по ушиванию протяженного кровоточащего дефекта внутренней яремной вены.

При помощи компьютерной ангиографии врачи выявили проблему — полный перерыв контрастирования сосуда длиной несколько сантиметров. После этого пациенту провели операцию на сонной артерии.

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«Концы артерии были прикрыты тромбами, поэтому кровотечение из нее остановилось еще на первом этапе. Но важно то, что тромбоз сонной артерии чаще всего сопровождается инсультом: во-первых, внезапно прекращается адекватное питание кровью целого полушария мозга, а во-вторых — частички тромбов успевают „нафаршировать“ сосудистое русло головного мозга и это также прекращает питание нервных клеток», — отметили в Минздраве.

Артерию полностью очистили от тромбов, а ее концы сшили специальным швом. Это позволило полностью восстановить кровообращение мозга.

Операция прошла успешно, пациенту восполнили кровопотерю, и он был выписан на третий день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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