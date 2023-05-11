Подмосковье 11 мая 2023, 10:39 Мужчину с почти отрезанными стеклом руками спасли в больнице в Солнечногорске

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Мужчина в возрасте 28 лет поступил в больницу Солнечногорска с глубокими ранами в области локтевых сгибов. Он пытался поймать падающее стекло и чуть не лишился рук.

Врачи диагностировали у пациента повреждение сухожилия бицепса правой руки и полностью перерезанный срединный нерв, и плечевую артерию левой. По словам заведующего хирургическим отделением Андрея Рачка, мужчине провели срочную операцию и восстановили функциональность кистей.

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«После хирургической обработки, мы ушили рану бицепса и сухожилие на правой руке. Затем наложили сосудистый шов, восстановили артерию, вену и срединный нерв на левой руке. Операция прошла успешно и заняла около двух часов», — поделился врач.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и скоро будет выписан. После реабилитации он вернется к полноценной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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