Подмосковье 13 марта 2024, 14:35 Мужчину с переломами обеих рук после падения спасли врачи в Долгопрудном Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина в возрасте 44 лет поступил в больницу в Долгопрудном с жалобами на сильную боль и отечность рук. Он получил травму из-за падения с трехметровой высоты во время ремонта на крыше на своей даче. Обследование выявило у него многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением.

Как рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Петр Лапынин, пациенту провели первичную обработку раны, вакцинировали от столбняка и сопоставили обломки костей. Их зафиксировали гипсовми лентами.

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«Однако при этом обе руки все равно оставались нефункциональными. Сразу выполнить окончательный остеосинтез — соединение костных отломков конечностей — не представлялось возможным из-за выраженного отека, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья», — рассказал он.

Через день пациенту наложил аппараты Илизарова и выполнили остеосинтез перелома правой лучевой кости. После этого у мужчины появилась возможность выполнять минимальные движения и обслуживать себя самостоятельно.

После реабилитации подвижность рук пациента восстановится.

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