Подмосковье 15 февраля 2024, 13:17 Мужчину с ножевым ранением в сердце спасли в больнице Солнечногорска

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Пациент 21 года в тяжелом состоянии поступил в Солнечногорскую больницу с бригадой скорой помощи. Парень получил несколько ударов ножом в грудь, из-за чего повредились сердце и легкие.

В экстренном порядке врачи приняли решение об операции.

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«Для спасения жизни пациента мы провели хирургическую обработку и ушили ранение сердца, а также множественные ранения левого легкого. Благодаря слаженной работе операция прошла успешно и заняла около 1,5 часа», — рассказал хирург Солнечногорской больницы Вагиф Гафаров.

Молодой человек еще два дня после операции находился в реанимации, после чего его перевели в хирургическое отделение. Сейчас он находится в стабильном состоянии и уже выписан под наблюдение врача-кардиолога по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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