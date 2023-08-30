Подмосковье 30 августа 2023, 15:40 Мужчину с ножевым ранением сердца спасли в больнице в Люберцах Пресс-служба Минздрава МО

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Пациента 28 лет доставили в Люберецкую больницу с ножевым ранением сердца. Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое, счет шел на минуты.

Хирурги и реаниматологи сработали четко и быстро. Пациента сразу же подняли в операционную, где экстренно выполнили вмешательство.

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«Хирурги вскрыли грудную клетку, на сердечную мышцу наложили специальные швы, которые со временем зарубцуются. Состояние пациента после такой операции можно сравнить с последствиями острого инфаркта, когда на сердце тоже образуется рубец», — рассказал заведующий хирургическим отделением стационара № 2 Владимир Мозжегоров.

Парня оставили в реанимации. Врачи следили за раной, боролись с травматическим шоком, постоянно выполняли ЭКГ и УЗИ сердца и другие исследования.

Благодаря слаженной работе врачей мужчину удалось спасти. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на домашнее лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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