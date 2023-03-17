Подмосковье 17 марта 2023, 15:13 Мужчину с мозговой травмой из-за попадания арматуры в лобовое стекло спасли в Мытищах

Читать 360tv в

Пациент 39 лет попал в Мытищинскую больницу в тяжелом состоянии. Он ехал за рулем по Ярославскому шоссе, когда внезапно на дороге появился тяжелый предмет, пробил лобовое стекло и со всей силы врезался в голову.

Реклама

Врачи диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени с гематомой и кровоизлиянием. Для спасения жизни требовалась срочная трепанация черепа.

«Огромное спасибо всем врачам и медицинским сестрам Мытищинской больницы! Вовремя прооперировали, поставили на ноги. Я плохо помню, что произошло и как попал в больницу. Был в состоянии шока», — рассказал пациент. Оказалось, что он и сам является врачом, притом потомственным.

«Знаю, что специалисты больницы совершили большое чудо. До сих пор не верю, что я жив», — добавил он.

В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал уровень дефицита медицинских кадров в регионе. В больницах и поликлиниках не хватает 1,7 тысячи сотрудников.