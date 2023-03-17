17 марта 2023, 15:13
Мужчину с мозговой травмой из-за попадания арматуры в лобовое стекло спасли в Мытищах
Пациент 39 лет попал в Мытищинскую больницу в тяжелом состоянии. Он ехал за рулем по Ярославскому шоссе, когда внезапно на дороге появился тяжелый предмет, пробил лобовое стекло и со всей силы врезался в голову.
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Врачи диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени с гематомой и кровоизлиянием. Для спасения жизни требовалась срочная трепанация черепа.«Любое промедление грозило бы летальным исходом пациента. С коллегами провели ревизию раны, удалили костные отломки, остановили кровотечение. Операция длилась более трех часов», — рассказал врач-нейрохирург Сергей Сергеев. Несмотря на экстренные условия, бригада нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов справилась с задачей. После операции пациента перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому, в которой он находился более 10 дней. Это позволило избежать развития осложнений. Постепенно у парня начала восстанавливаться двигательная активность, появилась чувствительность, улучшилась неврологическая картина.
«Огромное спасибо всем врачам и медицинским сестрам Мытищинской больницы! Вовремя прооперировали, поставили на ноги. Я плохо помню, что произошло и как попал в больницу. Был в состоянии шока», — рассказал пациент. Оказалось, что он и сам является врачом, притом потомственным.
«Знаю, что специалисты больницы совершили большое чудо. До сих пор не верю, что я жив», — добавил он.Впереди долгая реабилитация и еще одна операция, уже косметическая. Нейрохирургам предстоит восстановить целостность черепа.
В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал уровень дефицита медицинских кадров в регионе. В больницах и поликлиниках не хватает 1,7 тысячи сотрудников.
Мытищи
Врачи
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