Подмосковье 20 февраля 2024, 14:35 Мужчину с гематомой и отеком мозга спасли в больнице в Солнечногорске Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Мужчина в возрасте 44 лет поступил в больницу в Солнечногорске в состоянии комы. Ранее соседи нашли его без сознания около подъезда жилого дома. Врачи выявили у него гематому левого полушария и отек мозга.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, мужчине провели операцию. По словам нейрохирурга Любови Горнаевой, она прошла успешно и заняла 3,5 часа. На вторые сутки пациента перевели в нейрохирургическое отделение.

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«Пациенту была выполнена трепанация височно-лобно-теменной области, под контролем хирургического микроскопа мы удалили внутримозговую гематому и провели манипуляции по остановке кровотечения и по профилактике нарастающего отека головного мозга», — казала она.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится в ясном сознании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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