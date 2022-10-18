Мужчину с двумя грыжами и некрозом жировой ткани прооперировали в Видном | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 19:57 Мужчину с двумя грыжами и некрозом жировой ткани прооперировали в Видном

Читать 360tv в

Мужчина 48 лет с жалобами на периодическую боль и округлые образования в области живота поступил в хирургическое отделение Видновской больницы. При обследовании у пациента обнаружили паховую и пупочную грыжи.

Заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников сообщил, что для лечения пациента была применена лапараскопическая герниопластика.

Реклама

«Такое заболевание характеризуется выпячиванием внутренних органов из полости, которую они занимают. Мы поместили внутренние органы в брюшную полость и установили сетчатые импланты в паховой области и районе пупка, благодаря чему брюшная стенка была зафиксирована и укреплена», — рассказал врач.

Реклама

Кроме двух грыж, во время операции у мужчины врачи обнаружили жировой отросток, который был в состоянии некроза. Часть жировой складки в пупке или паховой грыже была защемлена и это спровоцировало воспаление. Врачи отмечают, что важно вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать подобных осложнений.

«Жировой отросток также был удален лапароскопическим методом. Преимущества этих вмешательств заключаются в низкой травматичности и более быстром восстановлении организма пациента», — сообщил хирург Видновской больницы Мохаммед Тархани.

В данный момент мужчина выписан на амбулаторное лечение.