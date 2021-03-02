Мужчину с ковидом и 90% поражением легких спасли в Домодедове

В Домодедове врачи спасли мужчину с коронавирусом и 90% поражением легких. Его определили в центральную городскую больницу. Пациента лечили 98 дней.

Когда 56-летний мужчина оказался в больнице, у него выявили IV степень поражения легких. Об этом сообщил главный врач ЦГБ в Домодедове Андрей Осипов.

Мужчина поступил к нам уже в крайне тяжелом состоянии. Его незамедлительно определили в реанимацию и подключили к ИВЛ Андрей Осипов.

Врачи ЦГБ попросили о помощи торакальных хирургов МОНИКИ имени Владимирского. С их поддержкой установили дренаж для лечения бронхоплеврального свища.

«Мужчина провел на больничной койке 98 дней», — подчеркнул Осипов.

Пациента удалось спасти благодаря усилиям врачей Домодедова и МОНИКИ. Его уже выписали на амбулаторное лечение.

А ранее стало известно, что беременную с сильным поражением легких и патологиями спасли в Сергиевом Посаде.