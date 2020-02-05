Бороться до победного. Мужчине удалили три опухоли в Одинцове

В Одинцовской областной больнице пациенту провели три операции по удалению опухолей. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Источник фото: телеканал «360»

Ивану Егорову исполнилось 74 года. Единая операция стала бы слишком большой нагрузкой на его организм. Поэтому решили удалять опухоли поэтапно.

«В начале декабря мы удалили две опухоли печени, в конце декабря удалили опухоль толстой кишки, и сейчас, после новогодних каникул, мы благополучно завершили лечение, удалив опухоль легкого. Сейчас он абсолютно здоров», — рассказал Сергей Поликарпов, заведующий онкологическим отделением.

Источник фото: телеканал «360»

Сам пациент поделился: морально настроиться на выздоровление ему помогли две вещи. Врачи рассказали, как будут проходить операции и лечение, поэтому было не так страшно. А весь путь борьбы ему помогла пройти супруга.

О важности поддержки в борьбе с раком говорил один из лучших онкологов России Андрей Павленко. В 39 лет у него обнаружили опухоль. Врач начал вести блог, где рассказывал о своем лечении. К сожалению, болезнь оказалась сильней.

По мнению психологов, признание у себя страшного диагноза необходимо, чтобы морально настроиться на борьбу с болезнью. И ведение блога — это один из способов.

«Они словно будут разделять. У меня есть болезнь, я сказал десяти людям и как будто отдал не частички болезни, а свои переживания. И ему становиться легче», — отметила Лидия Ребенкова, психолог.

Врачи напоминают: важно регулярно проходить диспансеризацию. Бояться диагностики не стоит. Ведь чем раньше обнаружат опухоль, тем проще будет вылечить пациента.