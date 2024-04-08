Подмосковье 08 апреля 2024, 14:34 Мужчине с инфекцией среднего уха помогли в больнице Долгопрудного ГБУЗ МО "Долгопрудненская больница"

Читать 360tv в

Врачи из Долгопрудного провели операцию и спасли пациента с воспалением мягких оболочек головного мозга. Столь серьезное заболевание возникло из-за распространения инфекции из среднего уха.

Мужчина в возрасте 55 лет из городского округа был доставлен в отделение реанимации Долгопрудненской больницы в критическом состоянии с высокой температурой и сниженным уровнем сознания. Из-за нарушения чувствительности, ослабления физических реакций и дезориентации врачам было трудно собрать подробный анамнез, но эти симптомы указывали на серьезное заболевание головного мозга.

Реклама

Точные лабораторные и инструментальные исследования позволили установить диагноз — гнойный отогенный менингит. Это осложнение, вызванное инфекцией в среднем ухе, привело к деструкции сосцевидного отростка.

На основе этих данных специалисты провели соответствующее лечение. Пациенту назначили антибактериальную терапию, а также провели операцию на ухе, в ходе которой удалили патологические ткани среднего уха и сосцевидного отростка.

Благодаря этим мероприятиям состояние пациента значительно улучшилось, и через 12 дней он был переведен в отделение отоларингологии для продолжения лечения и обработки послеоперационных ран. После наложения вторичных швов и достижения стабилизации его состояния планируется выписка на амбулаторное лечение.

Чтобы избежать подобных серьезных проблем, которые могут угрожать жизни, важно обращаться к врачу при появлении первых симптомов. Профилактическая вакцинация от менингита, предлагаемая в прививочных кабинетах городских поликлиник по ОМС, может помочь предотвратить развитие заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».