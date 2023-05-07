Подмосковье 07 мая 2023, 14:03 Мужчине из Солнечногорска пришили обе руки после несчастного случая Валентина Максимова

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С Солнечногорскую областную больницу поступил 28-летний Сахип Джураев. Мужчина травмировался, когда хотел поймать падающее тяжелое стекло.

Пациент получил резаные раны в области локтевых сгибов на обеих руках. Артерии и вены полностью перерезало. В медучреждение он поступил в состоянии геморрагического шока с большой кровопотерей.

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Хирурги, травматолог и нейрохирург вели операцию около двух часов. Они ушили сухожилия на бицепсе правой руки, а на другой — сосудистым швом восстановили артерии, вены и серединный нерв.

Каждый сосуд диаметром от трех до пяти миллиметров сшивали вручную.

«Молодому человеку очень повезло, что не было дефицита тканей. Бывают размозжённые раны с большим расстоянием между артериями и нервами. А у него получилась ровно резаная рана. Вообще мы не сосудистые хирурги, а общие», — сообщил заведующий хирургическим отделением Андрей Рачек.

На следующий день после операции пациент начал шевелить пальцами. Пока руки мужчины загипсовали. Через неделю его выпишут.

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