Подмосковье 21 декабря 2023, 16:15 Музею-заповеднику Пушкина в Одинцовском округе исполнилось 35 лет пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Торжественное мероприятие к 35-летию Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина прошло в Одинцовском округе. Лучшим сотрудникам музея вручили награды.

Специалисты получили награды от Министерства культуры и туризма Московской области и главы Одинцовского округа, а директор музея Александр Рязанов — почетную грамоту от губернатора Московской области.

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«Для меня всегда большая радость бывать на территории прекрасной исторической усадьбы и замечательного музея. Особенно приятно наблюдать те перемены, которые происходят в музее в последние годы», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Напомним, музей-заповедник разместился в двух бывших подмосковных дворянских усадьбах: в Захарове и в Вяземах. В первой юный Пушкин отдыхал летом у бабушки — Марии Алексеевны Ганнибал. Во вторую Пушкины приезжали на богослужения в Преображенский храм и в гости к князьям Голицыным. Недавно на территории усадьбы Вяземы провели масштабные работы по благоустройству.

«Это касается и реставрации самого здания, и благоустройства, и того, как меняются внутренние убранства. Причем как в Вяземах, так и в Захарове. <…> Обновляются экспозиции, проводятся новые интересные мероприятия. <…> Все эти перемены — заслуга коллектива, который очень бережно и с настоящей любовью относится к своему делу», — добавил Андрей Иванов.

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