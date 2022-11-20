20 ноября 2022, 20:24
Музею-заповеднику «Подолье» исполнилось 85 лет
Дом Ульяновых является основой музея-заповедника «Подолье». Он расположен в исторической части Подольска и занимает площадь больше, чем 13 гектаров.
Дом-музей Владимира Ленина и семьи Ульяновых в «Подолье» впервые открылся для посещения 85 лет назад. В 1900-х годах Ульяновы прожили здесь больше трех лет. Дважды здесь останавливался Владимир Ленин.
«Музей состоит как бы из двух экспозиций: первая — это сам мемориальный дом, где проживала семья Ульяновых и второй объект — это дом учительницы Валентины Петровны Кедровой», — рассказала заместитель директора музея-заповедника Светлана Брикман.
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На берегу реки Пахры сохранились элементы исторического ландшафта — парк и плодовый сад, в котором собрано больше 150 видов растений. На территории заповедника располагаются памятники археологии, начиная с эпохи мезолита, а также памятники гражданской архитектуры конца 19-го — начала 20-го веков.
«Ценность музея — это, конечно, семья Ульяновых, которая здесь проживала в 1900-м году. Домик Ленина, где мы сейчас находимся, это наш самый главный гвоздь исторический. А также у нас представлены выставки купеческих традиций наших подольских», — отметил директор музея-заповедника Михаил Жученко. Во время прогулок по «Подолью» гости ощущают связь времен и поколений. В музее-заповеднике можно наблюдать разные исторические эпохи: от первых поселений, до начала активного градостроительства.
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