Подмосковье 20 ноября 2022, 20:24 Музею-заповеднику «Подолье» исполнилось 85 лет

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Дом Ульяновых является основой музея-заповедника «Подолье». Он расположен в исторической части Подольска и занимает площадь больше, чем 13 гектаров.

Дом-музей Владимира Ленина и семьи Ульяновых в «Подолье» впервые открылся для посещения 85 лет назад. В 1900-х годах Ульяновы прожили здесь больше трех лет. Дважды здесь останавливался Владимир Ленин.

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На берегу реки Пахры сохранились элементы исторического ландшафта — парк и плодовый сад, в котором собрано больше 150 видов растений. На территории заповедника располагаются памятники археологии, начиная с эпохи мезолита, а также памятники гражданской архитектуры конца 19-го — начала 20-го веков.