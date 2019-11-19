Музею художественных промыслов Подмосковья передали лаковые миниатюры XX века

В Московском областном музее народных художественных промыслов, который расположен в селе Федоскино городского округа Мытищи, появились новые экспонаты. Их приобрело специально для музея Министерство культуры региона.

Новые экспонаты Московского областного музея народных художественных промыслов — долгожданное событие этой осени.

Посетителям доступна для просмотра копия картины известного передвижника Константина Маковского «Боярский пир» в исполнении Н. В. Иванова.

А также посетители теперь могут увидеть ларец «Ковер-самолет» — авторства народного художника РФ Г. Ларишева, ларец восьмигранный «Цветы с птичкой» авторства С. Рогатова, ларец «Федоскино» авторства заслуженного художника РФ В. Антонова, ларец «Зимний праздник» авторства заслуженного художника А. Толстова. Подлинные произведения искусства лаковой миниатюры ХХ века заняли свое место в самом сердце «дома Лукутиных» — в красном зале.

«Всего в фонде музея в настоящее время 1800 ценных предметов, которые отражают историю лаковой миниатюры Московской области. Новые экспонаты закуплены нами на сумму почти 6 миллионов рублей по программе „Культура Подмосковья“», — рассказала глава регионального Минкульта Елена Харламова.