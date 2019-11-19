  • Музею художественных промыслов Подмосковья передали лаковые миниатюры XX века

    19 ноября 2019, 18:47

    Юлия Смирнова, Юлия Уткина

    В Московском областном музее народных художественных промыслов, который расположен в селе Федоскино городского округа Мытищи, появились новые экспонаты. Их приобрело специально для музея Министерство культуры региона.
    Музею художественных промыслов Подмосковья передали лаковые миниатюры XX века

    Новые экспонаты Московского областного музея народных художественных промыслов — долгожданное событие этой осени.

    Посетителям доступна для просмотра копия картины известного передвижника Константина Маковского «Боярский пир» в исполнении Н. В. Иванова.

    А также посетители теперь могут увидеть ларец «Ковер-самолет» — авторства народного художника РФ Г. Ларишева, ларец восьмигранный «Цветы с птичкой» авторства С. Рогатова, ларец «Федоскино» авторства заслуженного художника РФ В. Антонова, ларец «Зимний праздник» авторства заслуженного художника А. Толстова. Подлинные произведения искусства лаковой миниатюры ХХ века заняли свое место в самом сердце «дома Лукутиных» — в красном зале.

    «Всего в фонде музея в настоящее время 1800 ценных предметов, которые отражают историю лаковой миниатюры Московской области. Новые экспонаты закуплены нами на сумму почти 6 миллионов рублей по программе „Культура Подмосковья“», — рассказала глава регионального Минкульта Елена Харламова.