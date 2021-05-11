Музейный комплекс усадьбы Якова Брюса отреставрировали в Подмосковье

На территории усадьбы Глинки в Лосино-Петровском городском округе отреставрировали три корпуса и центральный флигель. В них расположились музей Якова Брюса, экспозиция, посвященная войне 1812 года, и огромный зал с коллекцией уникальных старинных часов.

Легендарный музыкант из Глазго Фрэнк Макгуаер, известный далеко за пределами родной Шотландии, влюблен в Россию и ее историю. Он уже не раз приезжал в усадьбу своего легендарного земляка. В этот раз он увидел изменения, которые здесь произошли.

«Два года назад мы здесь были, ничего не было. Не было пола. Ходить было невозможно. И трудно поверить, что это выглядит так сейчас. Это очень важно для России. Это часть истории», — сказал Фрэнк Макгуаер, музыкант.

Одна из самых таинственных страниц жизни Якова Брюса связана именно с подмосковными Глинками — усадьбой, купленной графом после выхода в отставку. Здесь сподвижник Петра I ставил эксперименты по химии, физике и оптике.

«Мы пригласили историков, людей, небезразличных к судьбе нашей страны, к судьбе тех времен. Приехали люди из Шотландии, которые каждый год приезжают сюда. В торжественной обстановке нам поют, играют», — рассказал Вячеслав Фомичев, меценат.

За последние десятилетия усадьба пришла в упадок. И только благодаря стараниям группы энтузиастов здесь отреставрировали три корпуса и центральный флигель. В них расположились музей Брюса, экспозиция, посвященная войне 1812 года, и огромный зал с коллекцией уникальных старинных часов. А также открылась комната быта тех времен с мебелью и утварью.

«Очень хорошо, что возрождается такая усадьба великого сподвижника Петра I Якова Брюса. Эта усадьба в дальнейшем станет центром притяжения городского округа Лосино-Петровский», — отметил Иван Курданин, глава г. о. Лосино-Петровский.

В ближайшее время на территории усадьбы планируется восстановить каретный двор. Музейный комплекс уже открыт для посетителей. А гости из Шотландии обещали приехать в следующем году и привезти ансамбль волынщиков.