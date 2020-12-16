Музейный комплекс «Дорога памяти» вновь открылся для посещения

15 декабря музейный комплекс «Дорога памяти» в Кубинке вновь открыл свои двери для всех желающих. Музей возобновил работу в связи с постановлением губернатора Подмосковья.

В музее размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.

Центральное место в музее занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе ее экспозиции создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. Главная задача комплекса «Дорога памяти» — увековечить имена солдат, офицеров, тружеников тыла, партизан, всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

Грандиозный проект объединил более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников ВОВ. Длина мультимедийной галереи — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны.

Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15000 гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира.

Музейный комплекс «Дорога памяти» был открыт 22 июня 2020 года. За время работы его посетило более 600 тысяч человек, проведено около 100 мероприятий.

Посетители и сотрудники музейного комплекса должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. В будние дни «Дорога памяти» будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00, а в выходные с 09:00 до 21:00.