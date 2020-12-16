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    16 декабря 2020, 00:03

    Музейный комплекс «Дорога памяти» вновь открылся для посещения

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    15 декабря музейный комплекс «Дорога памяти» в Кубинке вновь открыл свои двери для всех желающих. Музей возобновил работу в связи с постановлением губернатора Подмосковья.
    Музейный комплекс «Дорога памяти» вновь открылся для посещения

    В музее размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.

    Музейный комплекс «Дорога памяти» вновь открылся для посещения | Изображение 1

    Центральное место в музее занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе ее экспозиции создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. Главная задача комплекса «Дорога памяти» — увековечить имена солдат, офицеров, тружеников тыла, партизан, всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

    Грандиозный проект объединил более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников ВОВ. Длина мультимедийной галереи — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны.

    Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15000 гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира.

    Музейный комплекс «Дорога памяти» вновь открылся для посещения | Изображение 2

    Музейный комплекс «Дорога памяти» был открыт 22 июня 2020 года. За время работы его посетило более 600 тысяч человек, проведено около 100 мероприятий.

    Посетители и сотрудники музейного комплекса должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. В будние дни «Дорога памяти» будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00, а в выходные с 09:00 до 21:00.