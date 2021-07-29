Музейный комплекс «Дорога памяти» в Одинцове бесплатно покажет военные фильмы

Проект «Кинопарк» в музейном комплексе «Дорога памяти» в Одинцове запустил золотую коллекцию отечественных патриотических фильмов. В эти выходные можно будет посмотреть шесть картин.

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» продолжаются летние кинопоказы под открытым небом. Большой экран установлен рядом со входом в музей. Для зрителей подготовлены уютные кресла-мешки. В ближайшие выходные все желающие смогут увидеть лучшие отечественные военно-патриотические фильмы.

Начало сеансов в пятницу, субботу и воскресенье — в 21:30. Вход свободный. В пятницу, 30 июля, будет показана детективная драма о крупном судебном скандале в Германии «Дело Коллини» и советская военная драма о действиях партизанского отряда зимой 1942 года «Проверка на дорогах».

В субботу можно посмотреть одну из самых трогательных кинокартин о Великой Отечественной войне — «Женя, Женечка и „Катюша“», а также патриотический блокбастер о дивизии генерал-майора Панфилова «28 панфиловцев». В воскресенье покажут военную драму о страшных испытаниях, выпавших на долю русского солдата, — «Судьба человека». И военную драму о неравном бое группы советских девушек-зенитчиц с вражескими десантниками — «А зори здесь тихие».

Актуальную афишу проекта «Кинопарк» можно найти в социальных сетях музейного комплекса «Дорога памяти». «Кинопарк» — это совместный проект Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». Кинопоказы проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора.