Музейный комплекс «Зоя» откроют 8 мая в Подмосковье в онлайн-режиме. Внутри построили целую деревню

Новый музейный комплекс, посвященный Зое Космодемьянской, откроется 8 мая в подмосковном Петрищеве. Здание строили всего год, как раз к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открывать музей «Зоя» будут в режиме онлайн.

Сейчас подготовка к открытию экспозиции уже практически завершена. Новое здание музея расположено рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик. Именно там Космодемьянская провела свою последнюю ночь. Проверить, готов ли музей к открытию, приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он предложил жителям Петрищева благоустроить территорию — и начать с заборов.

«Мы хотим все заборы сделать красивыми и одинаковыми. Мы купим, с вами все согласуем», — предложил губернатор жителям и поручил главе Рузского городского округа вместе с ними выбрать самую красивую и удобную изгородь.

Замена заборов начнется на днях. Все-таки 8 мая торжественное открытие, пусть и в онлайн-формате. Самоизоляция закончится, а память о подвигах останется.

Министр культуры Подмосковья Елена Харламова провела для «360» экскурсию по новому комплексу. «В одном зале мы восстановили деревню Петрищево того времени. Зимняя деревня, ночь, в которую происходили события того страшного дня», — сообщила она.

Расскажут и о мирном, предвоенном времени. Один из залов посвящен молодежи 40-х годов, ее интересам и увлечениям.

«Финал музейной экспозиции — зал „Рассвет“, как мы его называем. Это наше сегодняшнее время, чтобы показать, что все эти подвиги и жертвы были не напрасны», — подчеркнула Харламова.

Мемориальный музей Зои Космодемьянской работает в селе Петрищево с 1956 года. В прошлом году Андрей Воробьев дал старт строительству нового комплекса — об этом просили сами жители, которые понимали, что музей пора расширять.

«Когда мы приехали [в 2016 году] в деревню Петрищево, жители собрались, мы общались, пили чай в неформальной обстановке, говорили о том, что все-таки нужно новое дыхание для того, чтобы каждый, кто рождается в нашей стране, знал, что у страны есть такие герои. Что Зоя — это символ стойкости и героизма», — рассказывал год назад губернатор.

Теперь в музее можно будет увидеть не только вещи Зои и ее брата Александра, но и экспонаты, рассказывающие о жизни Подмосковья и столицы с 30-х годов.

Источник фото: телеканал «360»

Пока действует режим самоизоляции, можно познакомиться с сайтом комплекса, а потом приехать сюда всей семьей. А в нашей статье вы узнаете больше о том, каким будет музей внутри и как благодаря ему изменится жизнь всего Петрищева. Ведь музей не просто оживит воспоминания миллионов людей. Вместе с новым комплексом преобразится и подмосковная деревня. Ее газифицируют, заасфальтируют дороги. Жители понимают, что Петрищево станет туристическим местом.