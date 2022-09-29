Музей-заповедник в Солнечногорске получил грант Русского географического общества | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Музей-заповедник в Солнечногорске получил грант Русского географического общества

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Государственный мемориальный музей-заповедник ученого Дмитрия Менделеева и поэта Александра Блока в Солнечногорске стал обладателем гранта Русского географического общества. На полученную премию здесь создадут новые экологические тропы.

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, проект музея-заповедника основан на исторических маршрутах, по которым ходили великий химик Дмитрий Менделеев, гений пера Александр Блок, их семьи и близкие друзья. Оборудованные экологические тропы позволят туристам погрузиться в красоту подмосковной природы с ее уникальным ландшафтом, своей флорой и фауной.

Русское географическое общество поддерживает реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов. Конкурс проводится один раз в год. В 2022 году обладателями грантов стали 35 проектов региональных отделений общества и 54 инициативных проекта.

Музей-заповедник, который получил грант, объединяет три усадьбы: Тараканово, Боблово и Шахматово. Они находятся под Солнечногорском и Клином и хранят память о Менделееве и Блоке.

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