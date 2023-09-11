Подмосковье 11 сентября 2023, 12:40 Музей-заповедник Сергиева Посада представил две иконы на выставке «Святые жены» в Москве Сергиево-Посадский музей-заповедник

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В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открыли выставку образов благоверных княгинь, цариц и великомучениц «Святые жены». К экспозиции присоединился Сергиево-Посадский музей-заповедник, представив иконы «Преподобная Евфросиния Полоцкая» и «Избранные святые, предстоящие Богоматери Знамение».

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, наиболее древними экспозициями на выставке являются иконы святой Кириакии болгарского мастера и Лист со службой великомученице Варваре, созданные в конце XV — первой половине XVI века. Также посетители смогут увидеть образы преподобной Анастасии Римлянки, великомученицы Марины, преподобной Евдокии, мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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Икона «Избранные святые, предстоящие Богоматери Знамение», представленная Сергиево-Посадским музеем, имеет особую историческую ценность, так как она, предположительно, стала вкладом в Троице-Сергиев монастырь царя Алексея Михайловича. Слева на произведении изобразили праведную Анну и преподобного Михаила Малеина, а справа — мучениц Ирину и Татьяну. Святые являются небесными соименными покровителями членов семьи династии Романовых.

Выставка работает до 19 ноября. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева находится по адресу: Москва, Андроньевская площадь, дом 10.

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