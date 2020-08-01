Музей-заповедник «Мураново» встретил вековой юбилей

Музей-заповедник имени Ф. И. Тютчева «Мураново» в подмосковном городском округе Пушкино отмечает 100-летний юбилей со дня основания. Гостям покажут личные вещи Тютчева и шоу теней.

К юбилею в «Муранове» подготовили выставку личных вещей Евгения Баратынского, Ивана Аксакова и Федора Тютчева.

«Вещи совершенно уникальные: перья, гусиные перья со стола поэта. Он до конца жизни старался писать гусиными перьями, ему так нравилось. Здесь его чернильница», — рассказал директор музея-заповедника «Мураново» имени Ф. И. Тютчева Игорь Комаров.

Личные вещи Тютчева выставили в «Муранове»

Гости делятся своими эмоциями от выставки и атмосферы усадьбы.

«Такое ощущение, что хозяева просто вот только что вышли из этого прекрасного дома. <…> Ощущение, что здесь продолжается жизнь и наверняка по ночам ходят привидения, сидят, пьют чай. Конечно, неотъемлемой частью этого музея являются пейзаж, холмы Мы купаемся в этом озере, я обожаю», — рассказала писательница Ирина Дешкова.

Для детей в музее проводятся мастер-классы. Например, ребята делают гербарий в тарелке.

Кроме того, для гостей подготовили концерт, шоу теней, вокальные экскурсии.

Усадьба в разные годы принадлежала четырем родственным семьям, жизнь которых была тесно переплетена с русской литературой. Там бывали Гоголь, Аксаков, а Баратынский создал здесь свой последний сборник «Сумерки».

В начале XX века внук русского поэта передал все имущество в собственность государству. Он открыл там экспозицию и стал первым директором музея.

Экспозиция музея включает более 32 тысяч экспонатов. Это семейные реликвии Энгельгардтов, Баратынских, Путят и Тютчевых. После смерти поэта его сын перевез туда личные вещи классика из царскосельской квартиры. Однако многие предметы быта хранятся в заповеднике еще со времен жизни хозяев усадьбы.

В старинных зданиях музея все подлинное: мебель ХIХ века, люстра XVIII века, стол, за которым собиралась семья Тютчевых. Гостям показывают супницу, в которой подавали обед.