Музей-заповедник «Мелихово» пригласил гостей в путешествие в детство Чехова

Оставшиеся дни новогодних каникул дети и их родители могут посвятить путешествию во времена детства русского классика Антона Чехова. Программу «Новогоднее наушахстояние» подготовил музей-заповедник «Мелихово».

Во время учебы в гимназии будущий писатель всегда с нетерпением ждал рождественских каникул, чтобы отдохнуть от учебы и пошалить от души. Гости музея-усадьбы вслед за маленьким Антоном Чеховым могут посвятить день веселым проделкам.

В новогодней программе для гостей организуют озорной интерактив, катание на санях, танцы и театральные постановки. С гостями встретится и сам Антон Павлович Чехов, который расскажет об эпизодах из своего детства. О радостях и трудностях, с которыми он столкнулся, а также о том, как он шел к исполнению своей мечты.

Откладывать посещение музея-усадьбы «Мелихово» не стоит. Программу «Новогоднее наушахстояние, или Путешествие в детство Чехова» продолжат показывать до 7 января. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте музея.