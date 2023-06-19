Подмосковье 19 июня 2023, 14:27 Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тематическом круизе на теплоходе «Антон Чехов» Музей-заповедник «Мелихово»

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Круизная компания «Донинтурфлот» и Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» пригласили жителей Подмосковья принять участие в тематической поездке на теплоходе «Антон Чехов», сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Лайнер стартует 26 июня, в течение девяти дней пассажиров познакомят с жизнью и творчеством именитого писателя.

Теплоход пройдет по маршруту Москва — Мышкин — Кузино — Горицы — Кижи — Мандроги — Старая Ладога — Валаам — Коневец — Сортавала — Санкт-Петербург. Специалисты музея-заповедника «Мелихово» подготовили для путешественников насыщенную культурную программу: фотозона, лекции, презентации, мастер-классы, викторины с призами и многое другое.

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Также для пассажиров будет открыта бортовая библиотека. Желающие смогут ознакомиться с произведениями Антона Павловича Чехова и запланировать визит в музей «Мелихово».

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