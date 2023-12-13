Подмосковье 13 декабря 2023, 11:03 Музей-заповедник «Мелихово» отреставрируют в Чехове Архитектурная мастерская «Рождественка»

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Театрально-выставочное пространство и научный центр отреставрируют в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове. Согласно проекту, кассовый павильон преобразится в ресторан с открытой кухней и изразцовой русской печью, а новые выставочные залы разместятся в зданиях конюшни с каретным сараем и бывшего скотного двора.

«Музей-заповедник „Мелихово“ — самый крупный музей Антона Павловича Чехова в стране и место, где писатель создал многие свои выдающиеся произведения. Отрадно, что проект реконструкции поможет ему стать важным культурным центром, а также увеличить объем музейного пространства», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

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При реконструкции особое внимание уделят сохранению исторической застройки на территории усадьбы. Так, в процессе реконструкции должно проявиться самое ценное в «Мелихово» — это подлинность авторского ландшафта Усадьбы.

По словам архитектора-реставратора Наринэ Тютчевой, территорию музея-заповедника разделят на несколько тематических садов: театральный, мемориальный, литературный и другие.

«Даже решили отказаться от современных скамеек и яркого уличного освещения. Вместо этого в зоне мемориального сада для посетителей предусмотрели переносные фонари и шезлонги, которые можно поставить там, где хочется и стать на время обитателем этого места», — заключила Тютчева.

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