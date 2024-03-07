Подмосковье 07 марта 2024, 15:32 Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил новую экскурсию «История любви» Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил новую тематическую выставку к 155-летию Надежды Крупской. Впервые в Северном флигеле усадьбы посетителям расскажут о знакомстве Ленина и Крупской, которое состоялось на Масленицу, о венчании в сибирской ссылке и браке длиною в 26 лет.

Посетить выставку «История любви. Блины для конспирации» можно будет с 8 по 10 марта. Крупская была не только женой Ленина, но и известной российской революционеркой, активным организатором новых советских учреждений народного образования.

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Экскурсия расскажет не столько о революционной и государственной деятельности членов семьи, сколько ответит на вопросы о личных отношениях пары.

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