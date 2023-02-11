Подмосковье 11 февраля 2023, 13:49 Музей-заповедник «Горки Ленинские» подписал соглашение о сотрудничестве с КНР

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» в Ленинском округе подписал соглашение о сотрудничестве с туристическим офисом КНР. В рамках контракта учреждение получило от представителей Китая современное оборудование. Благодаря аудиогидам и радиооборудованию китайские туристы смогут посещать его экспозиции.

«Усадьба „Горки Ленинские“ широко известна не только в нашей стране, но и во всем мире. Это наша история», — сообщила и. о. начальника управления по делам молодежи, культуры и спорта Ленинского Наиля Нугаева.

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Музей уже посетила делегация КНР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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«Я смогла узнать много информации об интересующей меня истории музея благодаря четкому голосу диктора на моем родном языке», — сообщила студентка Ли Сион.

Музей-заповедник «Горки Ленинские» известен в Китае. В прошлом году его посетили порядка 1,5 тысяч жителей Китая.

«Это такой новый шаг в нашем сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия, на увеличение потока китайских туристов, потому что это важные и значимые для них объекты», — сообщила директор учреждения Алиса Бирюкова.

Отметим, на днях в Китае сняли ковидные ограничения. По этой причине поток туристов из страны в ближайшее время может сильно увеличится.

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