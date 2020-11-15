Музей-заповедник Чехова «Мелихово» провел онлайн-трансляции спектакля и экскурсий

Спектакль театра «Чеховская студия» в музее «Мелихово» показали онлайн. Из-за пандемии новую постановку по рассказам Ивана Бунина пришлось перенести в Сеть. Музей организовал и дистанционные экскурсии.

Открытие выставки состоялось 14 ноября в Instagram-аккаунте музея. Там представили экспонаты из фондов музея, которые связаны с творчеством и общением писателей. Премьера спектакля прошла на YouTube-канале местного театра.

«Самое главное, что мы провели огромную работу. И было бы просто жалко. Пусть, ситуация такая, но хочется поставить финальную точку. Раз она такая — очень хорошо. Можем так», — рассказал актер и режиссер спектакля Евгений Пеккер.

Постановка называется «Аллеи любви». Актеры смогли перестроиться под новые реалии и освоили работу с микрофонами и светом как на съемках кино. В музее организовали и онлайн-экскурсию, во время которой можно узнать, что связывало Антона Чехова и Ивана Бунина.

«Нам приходится осваивать новые формы представления наших экспозиций, наших коллекций. Безусловно, не хватает живого общения. Не хватает общения посетителя напрямую с экспонатом», — поделилась заместитель директора музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева.

На декабрь в музее запланировали несколько крупных событий, которые проведут онлайн из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.